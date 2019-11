Revancha de Harrison-Charlo fijada para el 21 de diciembre en California La muy esperada revancha por el título súper welter del WBC entre el campeón del WBC, Tony “Superbad” Harrison (28-2, 21 KOs) y Jermell “Iron Man” Charlo (32-1, 16 KOs) encabezará en vivo en horario estelar en FOX el 21 de diciembre desde Toyota Arena en Ontario, California. Los dos estaban listos para enfrentarse en junio, pero la revancha se pospuso cuando Harrison sufrió desgarros de ligamentos después de sufrir un esguince de tobillo en el entrenamiento. En la primera pelea, Harrison desplegó una estrategia defensiva táctica que redujo gran parte de la fuerza de la ofensiva de alto poder de Charlo en una victoria 115-113, 115-113, 116-112. Danny Roman elevado a súper campeón de la AMB Peter Manfredo Jr. regresa el 23 de noviembre

