Danny Roman elevado a súper campeón de la AMB La AMB ha elevado al campeón mundial unificado Danny Roman a “súper campeón” en la división de las 122 libras. Según las reglas de la AMB, la organización, en circunstancias especiales, puede reconocer a cualquier boxeador como su súper campeón. La AMB considera los logros de la carrera de Roman, su excepcional historial de boxeo y el dominio de la división como tal circunstancia. “Estoy muy agradecido y honrado de ser el súper campeón”, dijo Roman. “El título de la AMB siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Estas peleas por el título lo son todo para mí y me siento muy afortunado de haber podido hacer cuatro defensas del título exitosas ”. Roman, quien también tiene la corona de la FIB, actualmente está de regreso en el entrenamiento de gimnasio para el retador obligatorio de la AMB Murodjon Akhmadaliev. A principios de este año, Roman, de 29 años, se vio obligado a retirarse de la pelea original programada para el 13 de septiembre debido a una tendinitis en el hombro izquierdo. Con la lesión curada y dada la autorización médica posterior para reanudar el entrenamiento, Roman pronto hará la quinta defensa del título de la AMB que ganó hace dos años con un nocaut de Shun Kubo. Roman es promovido por Thompson Boxing y Matchroom Boxing. Martínez, Vargas, absueltos de la intención de Clenbuterol en pruebas de WADA Revancha de Harrison-Charlo fijada para el 21 de diciembre en California

