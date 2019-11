Martínez, Vargas, absueltos de la intención de Clenbuterol en pruebas de WADA Por.Gabriel F. Cordero Fotos: Alma Montiel Las pruebas aleatorias voluntarias de la Agencia Antidopaje / WBC han revelado elementos traza diminutos de Clenbuterol en los sistemas del campeón de peso súper gallo del WBC Rey Vargas, y el contendiente número uno del WBC, Julio César Martínez, pero las cantidades son tan pequeñas que no se están tomando medidas adicionales. tomado. Los dos boxeadores asistieron a la tradicional conferencia de prensa semanal ¨Martes de Cafe¨ del WBC, que se realizó esta semana en la sede del Sindicato de Trabajadores Ferroviarios en la Ciudad de México. Ambos boxeadores estan incluidos en el Programa de Boxeo Limpio del WBC, que realiza pruebas sin excepciones en campeones de sus diecisiete divisiones y los primeros quince boxeadores clasificados en cada una de estas categorías de peso. Tanto Vargas como Martínez dijeron públicamente que no había intención deliberada de tomar Clenbuterol, y las cantidades encontradas en las pruebas no son suficientes para registrar ningún beneficio para mejorar el rendimiento. La droga que forma los músculos se encuentra comúnmente en muchos productos cárnicos en todo México. Saul “Canelo” Alvarez y Francisco “Bandido” Vargas han registrado pruebas positivas anteriores para Clenbuterol, también en cantidades muy pequeñas, lo que significa ingestión accidental a través de los alimentos. Tanto Vargas como Martínez están participando de consejos educativos y nutricionales ademas de ser Embajadores del Programa de Boxeo Limpio en sus respectivos gimnasios. La OMB ordena la revancha de Briedis-Glowacki Danny Roman elevado a súper campeón de la AMB

