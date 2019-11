La OMB ordena la revancha de Briedis-Glowacki Según información oficial emitida por el Comité de Quejas y Reclamos de la OMB con fecha 25 de octubre sobre la apelación de Krzysztof Głowacki, el Comité del Campeonato Mundial de la OMB ordenó a Mairis Breidis y Głowacki que comiencen las negociaciones para una revancha. Las partes tienen quince días para llegar a un acuerdo. Si no se alcanza un acuerdo dentro del plazo establecido en este documento, se ordenará una subasta con una oferta mínima de $ 300,000. Por supuesto, Briedis ya está comprometido a enfrentar al campeón de la FIB Yuniel Dorticos en la final de la Super Serie Mundial de Boxeo, así que veremos qué pelea toma. Martínez, Vargas, absueltos de la intención de Clenbuterol en pruebas de WADA

