Naoya Inoue derrota a Donaire y gana la final de la WBSS 118lbs Por Joe Koizumi El invicto prodigio Japonés Naoya Inoue (19-0, 16 KOs) derrotó al cinco veces campeón Nonito “Filipino Flash” Donaire por una decisión unánime (117-109, 116-111, 114-113) en doce rounds muy reñidos y ganó la final de peso gallo de la WBSS y unificó los cinturones de la AMB / FIB ante una multitud de más de 20,000 personas el jueves en el Saitama Super Arena en Saitama, Japón.



“Monster” Inoue dejó caer a Donaire con un brutal disparo al cuerpo a mitad de camino en la undécima, pero no pudo terminar el asunto debido a la determinación y durabilidad de Nonito. Fue una buena pelea. La OMB ordena la revancha de Briedis-Glowacki

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.