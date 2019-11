WBC se complace en reconocer el nuevo estándar establecido por WADA Declaración del WBC: El WBC se complace en reconocer el nuevo estándar establecido por la WADA con un umbral más alto con respecto al Clenbuterol. Esta es una confirmación de la inocencia de los luchadores como Saúl Canelo Álvarez y Francisco Vargas, que una vez estuvieron en medio de la controversia cuando las pruebas del Programa de Boxeo Limpio realizadas por VADA encontraron Clenbuterol en su examen. El WBC recibió un informe adicional de VADA en el que 2 combatientes mexicanos mostraron hallazgos atípicos de Clenbuterol, que están muy por debajo del nuevo estándar de la AMA y todos los combatientes recibirán educación nutricional adecuada del Programa de Boxeo Limpio del WBC y el Programa de Control de Peso. El campeón del WBC, Rey Vargas y el retador del WBC Julio César Martínez no tienen la culpa de su hallazgo atípico VADA. A partir del 1 de junio de 2019, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) estableció un nuevo umbral en relación con la detección de Clenbuterol. El nuevo estándar de la AMA tiene la intención de garantizar que las entidades de gestión de resultados aborden y resuelvan las pruebas antidopaje positivas derivadas del consumo de productos cárnicos contaminados de manera justa para el atleta. Eso evitará que los atletas sean penalizados por una violación de las normas antidopaje como resultado del consumo de carne contaminada. La Lista de Prohibiciones de la AMA incluye Clenbuterol porque promueve el crecimiento muscular a través de propiedades anabólicas. Sin embargo, los estudios científicos han demostrado a satisfacción de la AMA que los atletas pueden dar positivo por niveles bajos de Clenbuterol después de consumir carne contaminada. Ese hallazgo ha llevado a la AMA a revisar sus reglas de gestión de resultados recomendadas que rigen los hallazgos adversos para Clenbuterol. El WBC ha estado a la vanguardia en el manejo de los casos de Clenbuterol de manera consistente con el nuevo estándar de la AMA. En los casos positivos de Clenbuterol detectados desde que el WBC implementó el Programa de Boxeo Limpio del WBC, se les ha permitido a los atletas proporcionar documentación y evidencia que muestre si el atleta consumió carne contaminada con Clenbuterol en estos países de alto riesgo sin saberlo. Los niveles de Clenbuterol y sustancias relacionadas que se encuentran en los casos de CBP de WBC hasta la fecha (por ejemplo, Canelo Alvarez, Francisco Vargas y Luis Nery) han sido significativamente más bajos que el nuevo estándar de WADA. Incluso antes del nuevo estándar de la AMA, el WBC ha tratado consistentemente esos casos en consecuencia, por lo tanto, después de una extensa investigación, el WBC no penalizó a los atletas afectados. Inoue: Donaire es una verdadero campeón Naoya Inoue derrota a Donaire y gana la final de la WBSS 118lbs

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.