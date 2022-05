Kovalev vence a Pulev en su debut en los cruceros El ex campeón de peso semipesado Sergey “Krusher” Kovalev (35-4-1, 29 KOs) subió al peso crucero y anotó una clara decisión unánime en diez asaltos sobre el previamente invicto Tervel Pulev (16-1, 13 KOs) el sábado por la noche en el Foro icónico en Inglewood, California. Kovalev instruyó a Pulev con el jab para lograr una victoria por 98-92, 98-92, 97-93. El ex retador al título de peso pesado Kubrat Pulev (23-2, 14 KOs) venció por decisión unánime en diez asaltos a Jerry Forrest (26-5-2, 20 KOs). La lucha se retrasó 90 minutos por un problema en el guante con Forrest. Cuando la pelea finalmente comenzó, Pulev ganó con puntajes de 98-92, 99-91, 99-91. En peso súper welter Jurmain McDonald (7-5, 3 KO) noqueó al previamente invicto Evan Holyfield (9-1, 6 KO) en la segunda ronda. Un derechazo a la mandíbula terminó con Holyfield, el hijo del ex campeón de peso pesado Evander Holyfield. El peso ligero debutante Emiliano Vargas destruyó a Mark Salgado (1-2, 1 KO) en el primer asalto. Vargas derribó a Salgado dos veces para terminarlo. El tiempo era 2:09. Vargas fue uno de los tres hijos del ex campeón mundial Fernando Vargas en el programa. Anteriormente, el peso súper welter Fernando Vargas Jr. (6-0, 6 KOs) y el peso ligero junior Amado Vargas (4-0, 2 KOs) mantuvieron intactos sus récords invictos. Charlo KOs Castaño y es campeón indiscutible del peso super welter Resultados en la cartelera Charlo-Castaño Like this: Like Loading...

