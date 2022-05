Charlo KOs Castaño y es campeón indiscutible del peso super welter Por Rocky Morales en ringside En una revancha, el campeón mundial unificado WBC, WBA y IBF Jermell Charlo (35-1-1, 18KO) capturó el título indiscutible de peso súper welter con una brillante victoria por nocaut en el décimo asalto sobre el ahora ex campeón WBO, Brian Castaño (17-1-2 , 12KO) el sábado por la noche en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. En la décima ronda, Charlo derribó a Castaño dos veces para obtener la victoria y volverse indiscutible. Después de una apertura medida de dos rondas, la acción se reanudó en la tercera ronda con Castaño comenzando a dar algunos golpes fuertes. La cuarta, quinta y sexta ronda fue una tremenda acción de ida y vuelta que puso de pie a la multitud en numerosas ocasiones. Al final del sexto asalto, Charlo se veía peor por el desgaste, pero en el séptimo asalto comenzó a boxear más y retomó el control de la pelea y Castaño no parecía tener la energía para cambiar eso. Charlo, a pesar de ganar el octavo y noventa asaltos, nunca quitó el pie del acelerador y Castaño lució como un peleador derrotado. Con ambos peleadores intercambiándose en el décimo, Charlo conectó un gancho que sorprendió a Castaño y poco después un gancho de izquierda lo derribó torpemente. Castaño se levantó sin condiciones para continuar pero el árbitro le permitió seguir peleando. Charlo inmediatamente saltó sobre Castaño y se descargó sobre él hasta que volvió a desplomarse, lo que llevó al árbitro a detener finalmente la pelea. El tiempo de la detención fue 2:33 del décimo asalto y con la victoria, Jermell Charlo se convierte en el campeón indiscutido de peso súper welter y entra también en la discusión de los mejores P4P. Charlo: soy una leyenda Kovalev vence a Pulev en su debut en los cruceros Like this: Like Loading...

