Charlo: soy una leyenda "Este es un legado", dijo Jermell Charlo en el ring después de noquear a Castaño en una revancha para convertirse en el primer campeón indiscutible de las 154 libras del boxeo el sábado por la noche. "Esto es algo que es legendario. Soy una leyenda. Sabía que Castaño lo iba a dar todo. Sabía que había entrenado muy, muy duro, pero todos pueden ver que llegué a las 152 libras porque estaba realmente en forma y quería asegurarme de que esta fuera mi pelea. "Escuché mi rincón esta vez. Me metí en mi bolsa alrededor de la séptima ronda. Empecé a sentarme un poco más en lugar de boxear tanto y moverme. Vi que se estaba desgastando un poco y lo estaba rompiendo. Acabo de ver que mis golpes son más efectivos. Me vuelvo más fuerte en las últimas rondas si no lo supieran". El título superligero de la AMB ya está vacante Charlo KOs Castaño y es campeón indiscutible del peso super welter

