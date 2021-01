Kovalev habría fallado la segunda prueba de dopaje de VADA Por. Gabriel F. Cordero Existe información que el Ruso ex campeón mundial de peso semipesado, Sergei Kovalev (34-1-1, 29 KOs) habría fallado la segunda prueba de dopaje aleatoria realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) realizada el 7 de enero en Oxnard, California. La información indica que se han encontrado rastros de testosterona sintética en la sangre de Kovalev lo que coincide con la primera prueba realizada el pasado 30 de diciembre en Las Vegas . Kovalev realizo la segunda muestra ocho días después de la primera muestra donde fue encontrada la sustancia prohibida. Fallece Periodista Argentino, Marcos Aimar Fulton derrota a Leo por el título supergallo de la OMB

