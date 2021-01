Fulton derrota a Leo por el título supergallo de la OMB En una demostración muy dura y valiente de peleas internas, el invicto Stephen “Cool Boy Steph” Fulton (19-0, 8 KOs) superó y destronó al actual campeón de peso pluma junior de la OMB, Angelo Leo (20-1, 9 KOs) por decisión unánime en doce asaltos el sábado por la noche en el Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut. Ambos boxeadores se atacaron directamente desde la campana de apertura e intercambiaron grandes cantidades de castigo. Al final, los jueces lo calificaron 118-110, 119-109, 119-109. “Se siente bien”, dijo Fulton luego de la mayor victoria de su carrera profesional. “Te dije que me involucraría más en esta pelea. Boxeé un poco, pero me involucré más para demostrarle que soy mejor que él en lo que hace mejor. Estoy acostumbrado a lidiar con peleas dentro del gimnasio, dentro del ring. Todos con los que peleé intentaron intimidarme. Esta vez les hice lo que intentan hacerme. Y hice el trabajo. “Lo desgasté atacando su cuerpo y empujándolo hacia atrás. Tuve que cambiar toda la narrativa, empujarlo hacia atrás y soltar esos uppercuts. Así es como hice el trabajo. Desde la quinta ronda, fue entonces cuando supe que iba a despegar. Nunca me cansé de involucrarme. “Después de un año de descanso, siento que hice un buen trabajo pero podría ser mucho mejor, mucho más inteligente. Quiero a Luis Nery, Brandon Figueroa. Quiero a todos los campeones. Quiero ser indiscutible “. Kovalev habría fallado la segunda prueba de dopaje de VADA Resultados desde Buenos Aires, Argentina

