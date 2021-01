Fallece Periodista Argentino, Marcos Aimar Por. Gabriel F. Cordero Una noticia trágica y desafortunada ha sido recibida desde Argentina que informa el fallecimiento del joven Periodista Marcos Aimar, jefe de prensa de Chinomaidanabox Pudimos compartir con el desde sus inicios en Maidana Promotions y desde mucho tiempo atrás incluyendo en algunos momentos de informaciones de Sergio ¨Maravilla¨ Martinez. En nombre propio enviamos muestras de respeto y condolencias a su familia y seres queridos. Kovalev habría fallado la segunda prueba de dopaje de VADA

