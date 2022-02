Kingry Garcia deja a Reynoso y contrata a Goossen El contendiente de peso ligero Ryan García anunció que se separó del entrenador Eddy Reynoso y ahora está entrenando con Joe Goossen para su choque del 9 de abril contra Emmanuel Tagoe (32-1, 15 KOs) en el Alamodome en San Antonio, Texas. La siguiente declaración fue emitida por García: “Estoy emocionado de anunciar que ahora trabajaré con el entrenador del Salón de la Fama Joe Goossen, además de mi padre, Henry García. La legendaria carrera de Joe abarca varias décadas trabajando con peleadores de campeonato. Trabajé con Joe cuando era niño y los dos hemos mantenido una gran relación a lo largo de los años. No puedo esperar para continuar donde lo dejamos y continuar este viaje juntos. Ahora estaré trabajando en mi propio gimnasio, Fierce King, en San Diego, y mi objetivo sigue siendo el mismo: convertirme en campeón mundial. “Me gustaría agradecer a Eddy Reynoso por todo. Eddy ha estado en mi rincón desde 2018 y he aprendido mucho de él, tanto dentro como fuera del ring. Construimos una amistad increíble que siempre apreciaré. En nombre de todo mi equipo, deseo que Eddy siga teniendo éxito en su increíble carrera”. Sin avanzar las negociaciones Kambosos-Haney Jermall Charlo fue arrestado nuevamente

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.