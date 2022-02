Sin avanzar las negociaciones Kambosos-Haney Por Ray Wheatley – World of Boxing Parece que el choque propuesto entre el campeón de peso ligero franquicia indiscutible de la AMB, la OMB, la FIB y el CMB, George “Ferocious” Kambosos, y el campeón de peso ligero del CMB, Devin Haney, no sucederá pronto. Según los informes, el campo de Kambosos ha “seguido adelante” después de que no se pudo llegar a un acuerdo entre las dos partes. Otro problema es que aparentemente Haney no ha recibido la vacuna COVID. Como recordarán, los funcionarios australianos revocaron recientemente la visa y deportaron al tenista número 1 del mundo, Novak Djokovic, debido a que no estaba vacunado. Así que este es un problema. Boxeo de regreso en Orlando el 26 de marzo Kingry Garcia deja a Reynoso y contrata a Goossen

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.