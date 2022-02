Boxeo de regreso en Orlando el 26 de marzo El invicto peso pluma Andranik Grigoryan (14-0, 3 KO) defenderá su título de peso pluma de la NABA contra Otabek Kholmatov (9-0, 9 KO) en el evento principal de la transmisión televisiva de estreno de Bally Sports de su nueva serie de peleas mensuales que comenzará el 26 de marzo a las el Caribe Royal Orlando en Orlando, Florida. En la pelea coestelar, el prospecto invicto de peso mediano junior Anthony Velazquez (10-0, 9 KOs) se enfrentará a un oponente por confirmar en una pelea programada para ocho asaltos. El primer partido televisado será un enfrentamiento de peso pesado con el invicto Norman Neely (10-0, 8 KO) frente a Héctor Pérez (7-3, 3 KO). “Estamos comprometidos a organizar peleas altamente competitivas que los fanáticos que vean en persona y en Bally Sports en la televisión o que se transmitan en Display Social disfruten. El evento principal presenta a dos luchadores que arriesgan sus récords invictos. El ganador estará en posición de pelear por un título mundial en un futuro cercano”, dijo el CEO de EntroBox, Ron Johnson. La cartelera se llevará a cabo en el lujoso Caribe Royale Orlando y es presentada por Bally Sports Present – ​​Entrobox Championship Boxing, presentada por American Dream Presents en asociación con Box Lab Promotions. Kingry busca enfrentar a Kambosos Sin avanzar las negociaciones Kambosos-Haney

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.