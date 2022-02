Kingry busca enfrentar a Kambosos Por Ray Wheatley – world of Boxing El peso ligero número 2 del CMB, Ryan García, podría estar preparando el escenario para desafiar al campeón franquicia indiscutible de la AMB, la OMB, la FIB y el CMB, George “Ferocious” Kambosos, en Australia este año. García, un fenómeno de las redes sociales con 8,7 millones de seguidores en Instagram, dijo que lo más destacado de su pelea con Luke Campbell tuvo más de 18 millones de visitas. “Hay una razón por la que ellos (DAZN) quieren que pelee con Kambosos por las suscripciones que entran cuando peleo”, dijo García a CompuBoxTV. “La audiencia, tal vez el triple de Haney. Obtuve mucho menos [dinero] que Devin Haney de DAZN, pero traía muchas más suscripciones… nada en contra de Haney, pero él no está dispuesto a arriesgarlo todo para obtener los nocauts para destruir a alguien como yo. Él está ahí para ganar la pelea. Voy a ganar la pelea, pero estoy poniendo todo en juego para dormirte y conectar ese tiro para noquearte”. Hopkins y Spinks elegidos para el Salón de la Fama del Boxeo de Pensilvania Boxeo de regreso en Orlando el 26 de marzo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.