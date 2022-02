Hopkins y Spinks elegidos para el Salón de la Fama del Boxeo de Pensilvania Trece nuevos miembros han sido elegidos para el Salón de la Fama del Boxeo de Pensilvania (PABHOF). Liderando la Clase de 2022 están los grandes de todos los tiempos Bernard Hopkins y Michael Spinks junto con los ex campeones mundiales Michael Moorer y Freddie Pendleton. Otros boxeadores que serán admitidos incluyen a los retadores al título Zahir Raheem y Lou Bizzarro, así como a los veteranos Battling (Al) Murray y Dick Welsh. En la categoría de no boxeador, también fueron elegidos el emparejador Harold Moore, el árbitro Tommy Reid, el gerente-asesor Rob Murray y los entrenadores Tony Bersani y Tom Yankello. Esta será la clase 64 de miembros del PABHOF, el salón de la fama del boxeo más antiguo del mundo. Aún no se ha determinado la fecha y el lugar del evento, pero se espera que la ceremonia del PABHOF 2022 se lleve a cabo este verano. Para obtener más información, comuníquese con John DiSanto (609-377-6413 / [email protected] ). José Ramírez: Quiero mis títulos de vuelta Kingry busca enfrentar a Kambosos

