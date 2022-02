José Ramírez: Quiero mis títulos de vuelta El ex peso welter junior unificado José Ramírez (26-1, 17 KOs) está listo para pasar página. En mayo pasado, perdió una decisión competitiva ante Josh Taylor por el título indiscutible. El camino a la redención comienza el viernes 4 de marzo en el Save Mart Center de Fresno en un combate de 12 asaltos contra el ex campeón mundial de dos pesos José Pedraza (29-3, 14 KOs). Esto es lo que dijo Ramírez después de una sesión de entrenamiento reciente en la Academia de Boxeo Robert García en Riverside, California. “La derrota contra Taylor me enseñó mucho. Fue el primero de mi carrera, y siento que me devolvió el hambre por el boxeo. He disfrutado mucho este campo de entrenamiento preparándome para volver al camino ganador. Me he divertido mucho entrenando con Robert García en Riverside. He corregido los errores que cometí en esa pelea contra Taylor. Tal vez los había estado haciendo durante mucho tiempo, pero cuando estás ganando todas tus peleas, no siempre miras los errores. Me costó aceptarlo, pero ya he pasado página. No hay nada que pueda hacer al respecto. “Estoy listo para volver a la cima de la división. Sé que soy uno de los mejores peleadores en las 140 libras. Quiero recuperar mis títulos y ganar todos los cinturones. No importa si es en una revancha contra Taylor, desafiando a otro campeón o en una pelea por el título vacante contra otro contendiente principal. Quiero mis títulos de vuelta”. “José Pedraza es una prueba dura. Es un muy buen boxeador y se ha visto bien desde que se ajustó a la división de las 140 libras. Quiero ganar otra oportunidad por el título. No soy de hablar mucho. Vengo a enfrentarme a los mejores y dejo que mis actuaciones en el ring hablen por sí solas”. “Espero que Pedraza venga bien preparado. Quiero enfrentarme a la mejor versión de José Pedraza para darle a la afición otra pelea clásica entre México y Puerto Rico”. “Volver a pelear frente a mi gente en Fresno me hace muy feliz. Estoy entrenando muy duro porque quiero traer alegría y felicidad a mis fanáticos nuevamente. Quiero que se sientan orgullosos y por eso estoy aquí para dejar todo dentro del ring el 4 de marzo en el Save Mart Center”. Colbert enfrentara al invicto Olímpico Dominicano García en eliminatoria AMB Hopkins y Spinks elegidos para el Salón de la Fama del Boxeo de Pensilvania

