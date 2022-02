Colbert enfrentara al invicto Olímpico Dominicano García en eliminatoria AMB La estrella en ascenso invicta Chris “Primetime” Colbert ahora se enfrentará al invicto olímpico dominicano Héctor Luis García en una eliminatoria por el título mundial de peso súper pluma de la AMB de 12 asaltos que encabezará en vivo por SHOWTIME el sábado 26 de febrero en un evento Premier Boxing Champions desde The Chelsea dentro de The Cosmopolitan de Las Vegas. El zurdo García reemplaza al campeón mundial de peso súper pluma de la AMB, Roger Gutiérrez, quien se vio obligado a retirarse después de una prueba positiva de COVID-19. El WBC celebra 59 años José Ramírez: Quiero mis títulos de vuelta

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.