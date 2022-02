El WBC celebra 59 años Hoy más que cualquier otro día, recordamos aquella frase de nuestro querido Don José Sulaimán quien decía que “Los años pasan más rápido que el viento” y sí, pues un día como hoy, pero de 1963 a las 13 horas fue fundado nuestro organismo en la Ciudad de México. Un día que tal vez, sin dimensionarlo, cambió para siempre la forma en que se ve y se vive el boxeo, pues a través de estos 59 años, el WBC ha buscado de todas las formas posibles engrandecer al boxeo, pero por sobre todo proteger la salud y el bienestar de todos los boxeadores, por encima de cualquier interés, promoviendo siempre nuestros máximos valores: lealtad, justicia, integridad y respetando el compromiso social que respalda nuestra historia. El WBC se ha caracterizado desde su nacimiento, como un organismo que ha luchado por la defensa de los derechos humanos, el rechazo absoluto a cualquier tipo de discriminación y abuso de poder y especialmente por una gran vocación de servicio a beneficio de quienes más lo necesitan, lo anterior siguiendo con el legado de nuestro gran líder Don José Sulaimán, “vivir para servir a los demás”, la enseñanza más grande que nos dejó y con la que hoy por hoy, el actual presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, rige su vida y lidera el organismo. Te presentamos 59 importantes logros del WBC que queremos resaltar en este día tan especial: 1. Reducción de la duración de las peleas titulares de 15 a 12 rounds. 2. Pesaje oficial 24 horas antes de la pelea. 3. Lucha contra el “Apartheid”, régimen político desarrollado en Sudáfrica basado en la segregación racial, hasta su abolición total. 4. Creación del Comité Medico Mundial, enfocado en proteger la salud del boxeador y la organización de dos congresos médicos mundiales y constantes seminarios para implementar cambios de reglas con importantes temas de salud 5. Creación de cinturones conmemorativos para combates especiales, destacando los ahora ya tradicionales del 5 de mayo y 16 de Septiembre, como un regalo artístico del WBC y la cultura mexicana, al mundo entero. 6. Creación de WBC Cares, una iniciativa que ha llevado alegría, esperanza, inspiración, abrazos y ayuda a quienes más lo necesitan, con apoyo de múltiples campeones y personalidades, fue creado por Don José Sulaimán y Jill Diamond, actual directora del programa. 7. Formación del programa Ring Telmex-Telcel (Becas para Jóvenes boxeadores activos y pensión vitalicia para 25 ex-campeones). 8. Creación de divisiones intermedias (Paja, minimosca, supermosca, supergallo, superpluma, superligero, superwelter, supermedio, crucero y bridger) 9. Creación de BoxVal (Boxeo con Valores), junto con Scholas, fundación no religiosa del Papa Francisco. 10. Estatuas y monumentos de boxeadores en diversos países, como monumento a Carlos Monzón en Argentina, Rocky Marciano en Brockton, USA, JC Chávez en Culiacán, etc. 11. Creación de campeonatos femeniles con absoluta protección para el boxeo femenil 12. Seminarios para oficiales de ring, cuya finalidad es preparar y actualizar a jueces y réferis, evaluar su desempeño y certificar anualmente. 13. Creación de la Tarjeta Roja, con el fin de que el réferi y médico de ring tengan entendimiento si un peleador puede continuar o no, especialmente cuando no hablan el mismo idioma. 14. La subasta mas grande de la historia US $41,025,000 (Tyson Fury vs. Dillian Whyte). 15. Creación de las subastas para peleas mandatorias, en caso de que no lleguen a un acuerdo 16. Aprobación de Uso de bebidas con electrolitos durante la pelea. 17. Nombramiento de Muhammad Ali como “Rey del Boxeo” en 2012, por sus grandes aportes al mundo del deporte y por haber transformado el boxeo. 18. Creación del boxeador Franquicia, una designación especial y un estado privilegiado que el organismo otorga a un campeón mundial actual, disfrutando de un estatus especial con respecto a sus responsabilidades obligatorias. 19. Fundación del programa “Mano Amiga”, que apoya a boxeadores retirados con una cantidad económica. 20. Audífonos para aislar el ruido para los jueces mientras trabajan, con el principal objetivo de minimizar los distractores (público ruidoso, comentaristas de televisión, fanáticos ruidosos, etc.) . 21. Abolición de los guantes de 6 onzas que significaban un riesgo mayor para los boxeadores 22. Aumentar de dos a tres jueces en las peleas y evitar que el réferi llevara puntuaciones. 23. Control de Peso de los boxeadores, 30, 14 y 7 días antes del pesaje oficial. 24. Creación del Cinturón de Campeón mundial verde y oro, adoptando estos colores emblemáticos y convirtiéndose en el título más codiciado entre los boxeadores del mundo. 25. Adición de la 4ta Cuerda al ring. 26. Creación del Fondo José Sulaimán, cuya finalidad es apoyar a boxeadores y exboxeadores que atraviesan por momentos económicos complicados. El Fondo es administrado independientemente por la Nevada Community Foundation. 27. Unión de 171 países afiliados al organismo para continuar mejorando las practicas del deporte. Cabe destacar que el organismo fue establecido inicialmente por 11 países en 1963. 28. Trabajo en conjunto con la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) durante más 30 años, para hacer del boxeo un deporte más saludable y seguro, minimizando las lesiones cerebrales. 29. Creación del jueceo remoto (Remote Scoring). 30. Trabajo con Rocky Herron,EX agente de la DEA, para combatir el uso de cualquier tipo de drogas, através de interesantes y emocionales pláticas. 31. Creación de Protocolo de Boxeo contra COVID-19. 32. Examen medico obligatorio anual; y antes y después de combates titulares. 33. Creación de la WBC Store, que permite a los fanáticos del boxeo obtener mercancía de calidad con el sello del mejor organismo de boxeo. 34. Perdón presidencial en los Estados Unidos a Jack Johnson, el primer campeón afroamericano de peso pesado en boxeo de la historia, que fue condenado en 1913 por tener una relación con una mujer blanca. 35. Traslado del cinturón verde y oro al espacio exterior. 36. Traslado de los restos de Battling Siki de Nueva a York a su natal Senegal. 37. Guinness Record a Don José Sulaimán como el presidente con más tiempo al frente de un organismo deportivo mundial. 38. Noche de Campeones WBC, llevada a cabo por primera vez en Cancún en enero de 2006, con el fin de rendirles un gran y digno homenaje a los campeones mundiales. Se realizó una segunda edición en Cardiff, Gales en 2010 39. Seguro médico y de vida obligatorio para los boxeadores que disputan un título del organismo. 40. José y Mauricio Sulaimán honrados con el Premio Nacional del Deporte de México, distinción otorgada por el gobierno por su valioso aporte al deporte. 41. Inclusión de la foto de los dos campeones más icónicos de cada división en el cinturón verde y oro. 42. Subastas de relojes HUBLOT para recaudar recursos para el fondo de Boxeadores José Sulaimán en 2012 Y 2019. 43. Creación de la WBC University, donde se imparten clases en línea y se logra certificación para jueces, réferis, entrenadores, entre otros. 44. Convenciones femeniles del organismo, donde se le da un lugar de igualdad a nuestras boxeadoras y se continúa trabajando para mejorar todas las condiciones de las mujeres en el deporte. 45. Creación del cinturón de entrenador WBC, el cual tiene la forma de una toalla y reconoce el trabajo de quien está detrás del campeón mundial y sus logros sobre el ring. 46. Creación del Programa de Boxeo Limpio junto con VADA. 47. Convención WBC en Las Vegas en 2014, con más de 100 campeones mundiales bajo un mismo techo. 48. Puntuación abierta (OPEN SCORING), un avance importante en el boxeo que proporciona una motivación extra para el peleador permitiendo conocer las puntuaciones de los jueces al término de los rounds 4 y 8. 49. Record Guinness por la pelea más concurrida (Chávez vs. Haugen) en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. 50. Creación del Comité WBC Amateur. 51. Implementación del guante de boxeo con el pulgar adherido, con el fin de evitar lesiones en los ojos de los boxeadores. 52. Se realizó la pelea con más ventas en taquilla, estando en disputa el cinturón welter WBC, entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao en 2015 53. José Sulaimán fue inducido en el Salón de la Fama Internacional de Boxeo en 2007. 54. Creación de Redes Sociales que mantienen a los fanáticos más cercanos al organismo, siempre tomando en cuenta sus comentarios y propuestas para seguir mejorando. 55. Creación de WBC Membership, un programa de lealtad con atractivas ventajas, que trabaja para crear una red entre oficiales de ring, promotores, médicos, managers entrenadores y personas relacionadas con nuestro deporte.

56. Record Guinness a Julio César Chávez, campeón con mas peleas titulares (31) del organismo. 57. Participación del organismo en varias películas de Hollywood, como Creed, Hurricane Carter, Ali, entre otras. 58. Entrega de título Honorario a Iwao Hakamada, un exboxeador inocente japonés que pasó 46 años en la cárcel acusado injustamente. 59. Creación del comité de Nutrición del WBC, con el fin de orientar con varias acciones, a toda la familia del boxeo en cuanto su alimentación. Hoy, todos y cada uno de los que conformamos la GRAN familia del Consejo Mundial de Boxeo, celebramos estos primeros 59 años, y aunque es un día de júbilo y regocijo también es un día de reflexión, pues nuestro compromiso es seguir trabajando para el bien del boxeo.

