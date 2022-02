Jermall Charlo fue arrestado nuevamente Por TMZ Actualización: Según documentos judiciales obtenidos por TMZ Sports, el arresto de Charlo se deriva de un presunto incidente del 21 de septiembre de 2021 en el que se le acusa de “golpear o agarrar” a un hombre. Los funcionarios en los documentos dicen que el hombre resultó herido en el presunto altercado. También dicen que el hombre era miembro de la “familia o el hogar” de Charlo.

El campeón de peso mediano del CMB, Jermall Charlo, está nuevamente en problemas con la ley … TMZ Sports se enteró de que fue arrestado el viernes en Texas. Un oficial de la Cárcel del Condado de Fort Bend nos dice… el hombre de 31 años fue fichado alrededor de la 1:30 p. m. CT después de que la Oficina del Sheriff del Condado de Fort Bend emitiera una orden de arresto contra él. Según los registros de la cárcel, Charlo fue fichado por un delito grave de agredir a un familiar/miembro del hogar con una condena previa. Su fianza se fijó en $ 10,000, aunque los registros muestran que todavía está bajo custodia. Los detalles de las acusaciones contra Charlo no están claros actualmente… estamos trabajando en ello. Esta es la segunda vez que Charlo es arrestado en el último año; como informamos anteriormente, fue detenido en San Antonio en agosto de 2021 luego de ser acusado de robarle a una camarera durante una disputa en un bar. Ese caso fue desestimado a principios de este mes debido a "pruebas insuficientes", según muestran los registros.

Top Boxing News

