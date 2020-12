¿Khan finalmente está listo para un enfrentamiento con Brook? El enfrentamiento de rencor que ya pasó hace mucho tiempo entre los amargos rivales Amir Khan (34-5, 21 KOs) y Kell Brook (39-3, 27 KOs) finalmente puede suceder en 2021. “Creo que con Kell Brook, quien siempre ha estado corriendo su boca, creo que lo puso en su lugar ahora. Creo que ya es hora de ponerlo en su lugar y callarlo para siempre ”, dijo Khan al Khaleej Times. “… Los guantes todavía están puestos. Estoy pensando en pelear probablemente el año que viene. Este año fue un poco malo para todos. Y el boxeo estaba apagado. Querían luchar a puerta cerrada. Realmente no sentía que pudiera motivarme a mí mismo, pero con suerte, si se abre el próximo año, podemos hacer que algo suceda. Quiero pelear de nuevo alrededor de marzo o abril y hay tantos nombres por ahí, hay tantos acuerdos sobre la mesa, también en el Medio Oriente. Entonces, veamos cómo se desarrolla “. Beterbiev es diagnosticado con Covid19 y defensa ante Deines es aplazada nuevamente

