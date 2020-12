Porter rechaza oferta para pelear contra Crawford El retador obligatorio de la OMB, Shawn Porter, dice que Top Rank necesita hacer una mejor oferta si quieren que desafíe al campeón de peso welter de la OMB, Terence Crawford. “No voy a aceptar un millón”, dijo Porter en su podcast. “Hice lo mejor que pude para enviarle un mensaje a Bob Arum y también conozco a personas que conocen a Bob y les dije ‘Dígale al Sr. Arum que no quiero faltarle el respeto y sé que él no lo hace, pero si usted me vas a burlar, no lo hagas! Si sientes que esa es la forma en que saldrás de pelear conmigo, eso es débil. ¡No lo hagas! Sin embargo, si quieres que la pelea suceda, no me tomes en serio. Valgo más de un millón de dólares ‘. “Eff un millón de dólares. ¡Lo mantendré lo más limpio posible, pero no pelearé contra Terence Crawford por un millón de dólares! ¿Khan finalmente está listo para un enfrentamiento con Brook?

