GGG vs.Munguia en proceso para 2021 Por Jeff Zimmerman El promotor Oscar de la Hoya le dijo a Fightnews®.com que las negociaciones están en una etapa avanzada para un enfrentamiento entre el campeón de peso mediano de la FIB Gennady Golovkin (41-1-1, 36 KOs) y el invicto ex campeón de peso mediano jr ​​Jaime Munguia (36-0, 29 KOs). “Ambos peleadores están interesados ​​y dispuestos”, dijo Oscar. No hay otro marco de tiempo que no sea “el futuro cercano”. Resultados del Undercard desde Dallas Porter rechaza oferta para pelear contra Crawford

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.