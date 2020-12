Beterbiev es diagnosticado con Covid19 y defensa ante Deines es aplazada nuevamente El campeón mundial de peso semipesado del WBC / FIB, Artur Beterbiev, se vio obligado a posponer su defensa del título contra Adam Deines, programada para el 30 de enero en el VTB Arena en Moscú, Rusia, después de ser diagnosticado con COVID-19. Beterbiev y Deines originalmente estaban programados para pelear el 23 de octubre, pero Beterbiev sufrió una lesión en las costillas durante el entrenamiento. La información sobre el enfrentamiento reprogramado Beterbiev-Deines se anunciará a su debido tiempo. Beterbiev (15-0, 15 KOs), el único campeón mundial actual con una tasa de nocaut del 100 por ciento, no ha peleado desde su victoria por nocaut sobre Oleksandr Gvozdyk en octubre de 2019 para unificar títulos mundiales. Boxeo en Filadelfia el 16 de enero

