Kambosos: Papá de López fue puesto en su lugar George Kambosos Jr. cree que la pelea de ayer entre el padre de Teofimo López y su padre muestra que el equipo del campeón está lleno de ‘energía nerviosa’ antes de su choque por los títulos de peso ligero de la franquicia de López, FIB, OMB, AMB y CMB en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden. en Nueva York, en vivo en todo el mundo en DAZN. El Challenger y el campeón asistieron ayer al entrenamiento de los medios en Nueva York, y cuando sus caminos se cruzaron en la nueva ubicación del Gimnasio de Boxeo de Church Street cerca de MSG, los equipos se enfrentaron a medida que aumentaban las tensiones entre los campamentos. “Tiene mucha energía nerviosa y miedo”, dijo Kambosos Jr. “Su papá fue puesto en su lugar, él sabe que no jugamos, estamos aquí listos para pelear, listos para la guerra, y él escondió su cola entre sus piernas y eso es lo que va a pasar el sábado por la noche. “Si quieren ponérselo, mi papá también está aquí. Todos lo vimos, ¿qué puedes hacer? Tuvo suerte de que mi papá no se desatara realmente, o no habría estado en su esquina el sábado. Si Eddie Hearn y Matchroom pagan lo suficiente para que los viejos lo hagan, ¡tal vez lo veamos! “Esto no es personal para mí. Cualquiera que sea la historia delirante que tenga en la cabeza cuando ni siquiera estaba allí el 19 de junio, solo le están mintiendo y le dicen lo que quiere escuchar. Estoy concentrado, incluso con lo que pasó con nuestros papás, se olvida, no hay emoción para mí, estoy aquí para hacer un trabajo. “¿Viene a noquearme temprano? No hay problema. Eso es lo que quiero hacer. Sin embargo, la victoria de cualquier manera, significaría el mundo, todo el sacrificio y el arduo trabajo que tuve que hacer, eso es lo que hará que esto sea especial. Es para mis hijos y las personas que me rodean, los cinturones son para ellos. “No pienso en lo que sigue. Pregúntale a López, él piensa en un millón de pasos por delante. Estoy concentrado solo en él. Veremos si Josh Taylor le da una pelea sin que él tenga cinturones y venga de una derrota ante el australiano. “La gente dice que ha sido un campamento largo, pero siempre estoy en el gimnasio, siempre entrenando y preparándome. Vivo en el gimnasio y no me tomo un día libre, así que esto ha sido como todos los días, me mantengo concentrado y conservo la visión de túnel. Cuando luches por todas las canicas, ¿vas a quitar el pie del pedal? No. He sido muy paciente y estamos aquí ahora. “Tengo un equipo muy inteligente y soy muy inteligente en lo que hago. No es mi primer rodeo, he estado en las grandes peleas, me lo he ganado por las malas. Pero estamos listos, somos inteligentes y la preparación ha sido excelente; no hay problemas de agotamiento ni de peso, nada, no hay emoción, solo vengo aquí para ganar la pelea y ser un verdadero campeón “. Marriaga: Ramírez no me impresiona

