Marriaga: Ramírez no me impresiona El tres veces retador al título mundial Miguel “The Scorpion” Marriaga (30-4, 26 KOs) de Arjona Colombia está a toda velocidad en el campo de entrenamiento mientras se prepara para su choque de Showtime PPV el 5 de diciembre contra el contendiente clasificado mundial Eduardo “Zurdito” Ramírez ( 25-2-3, 12 KOs) en lo que será el combate de apertura de la transmisión de Tank-Cruz. OMB # 13, CMB # 13 Miguel Marriaga está buscando una oportunidad más para un título mundial en 2022, una hazaña que es muy difícil de lograr en la era actual. “Estamos felices de estar de vuelta en el gran escenario”, afirma Marriaga. “Sé que esta pelea está por cumplir o morir por mí, pueden esperar que me dé el 1000% por esta pelea, ya que todavía tengo mi objetivo de convertirme en campeona mundial”. El Escorpión se ha estado preparando en la Ciudad de México para su pelea, donde ha pasado las últimas 6 semanas en un campamento de gran altura practicando estilos similares a los de Ramírez. “Ramírez no me impresiona, es un gran retador pero nada que no haya visto antes”, señala Marriaga. “Luché contra el mejor zurdo del mundo (Lomachenko) y he perdido ante grandes campeones. Creo que mi experiencia me ayudará a superar esta pelea “. Esta pelea es presentada por Mayweather Promotions y TGB Promotions en asociación con All Star Boxing, Inc. Kambosos: Papá de López fue puesto en su lugar Conferencia de prensa de Paul-Fury

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.