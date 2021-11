Conferencia de prensa de Paul-Fury El YouTuber Jake “The Problem Child” Paul y Tommy “TNT” Fury continuaron su guerra de palabras en un evento de prensa el miércoles en Morecambe, Inglaterra. Pelean en PPV el 18 de diciembre en Tampa. Jake Paul: “Estas personas piensan que pueden entrar y vencerme porque tienen carreras de aficionados o son profesionales en esto o en UFC aquello. No entienden con qué se están metiendo allí. Es gracioso ver a todos y cada uno de ellos fallar frente al mundo y exactamente lo mismo le va a pasar a Tommy. Para mí, esta es una pelea más fácil que la de Tyron [Woodley]. Este es un niño que nunca ha tenido una pelea real y lo voy a noquear. No tiene barbilla. Ni siquiera ha sido golpeado por nadie “. Tommy Fury: “¿Quieres pagarme millones de libras para ir allí y pelear con alguien que se parece a él? 100 por ciento, regístrate. Es dinero fácil porque es un vagabundo que no puede pelear. Voy a demostrar eso el 18 de diciembre. Cuando se suba a ese ring contra mí, encontrará su nivel. Saldrá de allí en el primer asalto porque no puede pelear. No puede soñar con vencerme “. Tyson Fury: “Esto es entretenimiento. Estos dos muchachos van a salir y arriesgarlo todo. Alguien va a ser golpeado. La ‘O’ de alguien tiene que desaparecer y así es como funciona el boxeo. Jake está allá en Puerto Rico entrenando duro. Tommy está aquí en Morecambe entrenando duro. El 18 de diciembre, el pobre Jake Paul va a quedar gravemente noqueado y eso es todo “. Marriaga: Ramírez no me impresiona Round 12 con Mauricio Sulaiman: El sueño terminó, aquí viene la realidad

