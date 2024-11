Kambosos firma un nuevo acuerdo promocional con Matchroom, DiBella y Ferocious George Kambosos Jr. (21-3 10 KOs) ha firmado un acuerdo de copromoción con Matchroom de Eddie Hearn, DiBella Entertainment Inc. y Ferocious Promotions. El ex campeón de peso ligero ha confirmado que subirá a 140 libras y comenzará su intento por convertirse en campeón mundial de dos pesos a principios de 2025, en un evento que se anunciará pronto. Kambosos saltó a la fama al arrebatarle los títulos mundiales a Teófimo López con una sorprendente victoria sobre en Nueva York en noviembre de 2021, derribando al campeón en el primer asalto camino a darle al de Brooklyn su única derrota hasta la fecha. Kingry realizará una exhibición con Rukiya Anpo en Japón Conferencia de prensa de lanzamiento de Benavidez-Morrell en Los Ángeles Like this: Like Loading...

