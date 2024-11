Kingry realizará una exhibición con Rukiya Anpo en Japón La estrella del boxeo “King” Ryan García y el kickboxer japonés Rukiya Anpo se enfrentarán en una conferencia de prensa en Beverly Hills la próxima semana para previsualizar su enfrentamiento de exhibición especial que se llevará a cabo el lunes 30 de diciembre en Tokio, Japón. El PPV costará $49.99 y la pelea será de ocho asaltos con asaltos de dos minutos. García ha prometido noquear a Anpo, citando la exhibición de Anpo con Manny Pacquiao. Kingry actualmente cumple una suspensión de un año por parte de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York debido a un control antidopaje positivo en abril, pero esa prohibición no impide que Ryan participe en exhibiciones fuera de los EE. UU. DAZN anuncia el precio del PPV de la revancha Usyk-Fury Kambosos firma un nuevo acuerdo promocional con Matchroom, DiBella y Ferocious Like this: Like Loading...

