Conferencia de prensa de lanzamiento de Benavidez-Morrell en Los Ángeles Las invictas estrellas de peso semipesado David "El Monstro" Benavidez y David Morrell Jr. se encontraron cara a cara el martes en una conferencia de prensa en Los Ángeles antes de enfrentarse por el título interino del CMB de Benavidez y el título regular de la AMB de Morrell en el evento principal de un PPV de Prime Video que se llevará a cabo el sábado 1 de febrero desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. David Benavidez: "Morrell ha estado hablando de mí durante un tiempo y faltándome el respeto. Quería hacerlo personal conmigo, así que personalmente le voy a romper la boca. Eso le dará algo para recordarme… él piensa que es grande y malo, pero no es nada. Le voy a demostrar quién es el mejor el 1 de febrero". David Morrell: "Voy a conseguir el nocaut. 100%. Él habla mucho y no muerde. No puede hacer lo que cree que va a hacer… no tiene idea de lo que está diciendo, pero me está provocando y ahora quiero salir y darle una paliza. Ahora estoy aquí y nada de lo que diga importa". Haga clic aquí para comentar

