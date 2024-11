Sylvester Stallone entrega a Donald Trump el cinturón de campeón mundial del WBC Por. Gabriel F. Cordero En un momento lleno de nostalgia y anécdotas sobre el boxeo, el cine y el futuro de los EEUU, el legendario actor Sylvester Stallone ( “Rocky Balboa”) y miembro del salón internacional de la Fama del Boxeo en Canastota entregó al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump el cinturón de campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo celebrando su grandiosa victoria por knockout en la reciente elección presidencial. S Stallone es el más grande embajador del boxeo y Donald Trump ha sido grandioso para el boxeo y para los boxeadores desde los años 90’s siendo amigo del presidente vitalicio del WBC, José Sulaimán. “Es un momento especial para el boxeo entregar el cinturón verde y oro que lo identifica como el verdadero campeón de la esperanza y lo confirma como amigo del boxeo, el deporte y el WBC” dijo Stallone Round 12 con Mauricio Sulaimán: Tyson vs. Paul: Un evento inolvidable Like this: Like Loading...

