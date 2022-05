Kambosos da explicaciones por Haney Sr. Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón indiscutible de peso ligero de la FIB, la AMB, la OMB y el WBC, George “Ferocious” Kambosos, se ha comunicado en nombre de Bill Haney, quien todavía está tratando de obtener una visa para viajar a Australia para entrenar a su hijo, el campeón de peso ligero del WBC, Devin Haney. Kambosos y Haney chocan por el título mundial indiscutible el 5 de junio (4 de junio en EE. UU.) en el Marvel Stadium, Melbourne, Victoria, Australia. “Desafortunadamente, esa es la situación. Eso no es mi culpa”, dijo Kambosos Jr. al Sydney Morning Herald. “No soy el primer ministro de Australia. De hecho, me comuniqué con algunas personas de alto perfil que tienen conexiones en el gobierno para tratar de ayudar en la situación. Sé que habrá muchas excusas una vez que destruya a Devin Haney: sobre el padre, sobre el entrenador, sobre el desfase horario, sobre todo. He hecho todo lo posible para ver si puede entrar, pero, desafortunadamente, ese no es mi problema. ¡Tengo a todo mi equipo aquí y estoy listo para pelear!”. Canelo dice que GGG es el siguiente, luego Bivol FacebookGorjeoReddit Top Rank obtiene los derechos de Mayer-Baumgardner Like this: Like Loading...

