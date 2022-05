Canelo dice que GGG es el siguiente, luego Bivol FacebookGorjeoReddit Canelo Alvarez dice que el anuncio de una tercera pelea con Gennady Golovkin es inminente. “Ya teníamos ese contrato, ese trato, así que tenemos que continuar con lo que empezamos”, dijo Canelo en una conferencia de prensa en México. “Creo que esas son las dos peleas más importantes del boxeo, la pelea con Golovkin y la revancha con Bivol. Desafortunadamente perdimos, pero eso no significa que no voy a intentarlo de nuevo. Aquí lo importante es la constancia y lo vamos a volver a hacer. “Lo que es seguro es que vamos a volver en septiembre. Y en los próximos días, hoy, mañana, pasado, vamos a anunciar la pelea. Solo tenemos que esperar un poco”. Todo listo para el regreso del Perro Angulo en Atlanta Kambosos da explicaciones por Haney Sr. Like this: Like Loading...

