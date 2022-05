Top Rank obtiene los derechos de Mayer-Baumgardner La campeona mundial de peso ligero junior de la OMB/FIB Mikaela Mayer (17-0, 5 KOs) y la campeona del WBC, Alycia “The Bomb” Baumgardner (12-1, 7 KOs) han intercambiado temas en las redes sociales. Pronto, las entraran al ring. Top Rank ha asegurado los derechos del enfrentamiento de unificación del título Mayer-Baumgardner, que tendrá lugar a fines del verano o principios del otoño. La fecha, el lugar y la información sobre las entradas se anunciarán en las próximas semanas. “El prodigioso talento de Mikaela Mayer solo se compara con su tremenda ambición”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Ella quiere las peleas más grandes, y Alycia Baumgardner es una digna campeona. Este es un gran evento y uno de los enfrentamientos más esperados en el boxeo femenino”. Kambosos da explicaciones por Haney Sr. Shields no que existan lesiones en Marshall Like this: Like Loading...

