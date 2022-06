Kambosos activa cláusula de revancha ante Haney Por Ray Wheatley – World of Boxing Como era de esperar, el ex campeón indiscutible de peso ligero George Kambosos ha activado la cláusula de revancha en su contrato para forzar una pelea de regreso con el campeón indiscutible de la FIB, el WBC, la AMB y la OMB Devin Haney nuevamente en Australia. “Sí, la revancha está sucediendo, al 100 por ciento. He activado la cláusula de revancha”, dijo Kambosos a Newscorp. “No hemos concretado un lugar. Hay opciones para Melbourne, Sydney y Brisbane. Será en Australia, lo cual es genial. Sé que puedo ganar una revancha. Haré algunos cambios y este es mi destino para mostrar lo grande que soy y recuperar esos cinturones. El Emperador está muerto, pero Feroz sigue vivo y volveré. Resultados de la cartelera Beterbiev-Smith Resultados desde Torreón,Mexico Like this: Like Loading...

