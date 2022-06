Resultados desde Torreón,Mexico El invicto WBA #6, WBO #11, la estrella de peso gallo junior David “El General” Cuéllar (22-0, 15 KOs) logró su séptimo nocaut consecutivo al derrotar al Nicaraguense ex retador al título mundial Yader Cardoza (26-18-1, 8 KOs) en el quinto round el viernes por la noche en el Auditorio Municipal de Torreón, México. Un golpe al cuerpo puso a Cardoza fuera de combate. Cuellar superó dos cortes en la pelea. En la coestelar por el título mundial, la campeona de peso gallo femenino del WBC, Yuliahn Luna (24-3-1, 4 KO) retuvo su título por decisión unánime en diez asaltos sobre Jessica González (8-6-2, 1 KO). Luna derrotó a González para vengar una derrota de 2014. Kambosos activa cláusula de revancha ante Haney Huertas y El Nica ganan en Ciudad de Panamá Like this: Like Loading...

