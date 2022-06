Huertas y El Nica ganan en Ciudad de Panamá El peso ligero olímpico Juan “El Olimpico” Huertas (16-3-1, 12 KOs) anotó un KO en el primer asalto sobre el invicto Jonhatan “Maximus” Cardoso (14-1, 14 KOs) para reclamar el título latino de la OMB en La Doce Polideportivo en Ciudad de Panamá, Panamá. Huertas conectó un derechazo enorme que puso de pie a Cardoso. En el evento principal, el ex campeón mundial de dos divisiones Luis “Nica” Concepción (40-9, 29 KOs) anotó un nocaut técnico en el noveno asalto sobre Juan “Pequita” López (15-9-1, 14 KOs). Concepción castigó a López hasta que la esquina de López solicitó la detención del árbitro a la 1:50 de la novena ronda. Otros Resultados:

Gilberto Pedroza KO2 Pedro Villegas (peso minimosca)

Darrelle Valsaint TKO1 Encarnacion Diaz (supermediano) Canelo y GGG realizarán mini gira de prensa Like this: Like Loading...

