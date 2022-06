Resultados de la cartelera Beterbiev-Smith Teatro Hulu, Madison Square Garden, Nueva York… El invicto peso pluma Bruce “Shu Shu” Carrington (4-0, 3 KOs) salió victorioso cuando Adrián Leyva (3-3-1, 1 KO) no pudo participar en el sexto asalto debido a un corte. El invicto peso welter Jahi Tucker (8-0, 5 KOs) anotó un nocaut técnico en el cuarto asalto sobre D’Andre Smith (10-2, 5 KOs). Tucker estuvo a punto de detenerlo varias veces antes de que finalmente terminara con Smith. El tiempo era 2:27. En un choque entre pesos súper gallo invictos, Floyd Díaz (5-0, 1 KO) superó a Daniil Platonovschi (4-1, 2 KO) en seis asaltos. Las puntuaciones fueron 60-54, 60-54, 59-55. Díaz luchó valientemente a pesar de la muerte de su abuelo este mismo día. El invicto peso mediano olímpico estadounidense Troy Isley (6-0, 4 KOs) anotó un KO en el sexto asalto contra Donte Stubbs (6-6, 2 KOs). Isley derribó a Stubbs en la cuarta ronda y derribó a Stubbs nuevamente con una gran mano derecha en la sexta ronda. El tiempo fue: 38. El peso súper welter Wendy Toussaint (14-1, 6 KO) superó por puntos a Asinia Byfield (15-5-1, 7 KO) en ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 79-73 3x. El invicto peso welter Jahyae Brown (11-0, 8 KOs) superó por puntos a Keane McMahon (7-3, 4 KOs) en seis asaltos con puntuaciones de 60-54, 58-56, 58-56. Ramírez noquea a Nova en co-estelar de Beterbiev-Smith Kambosos activa cláusula de revancha ante Haney Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.