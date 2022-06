Ramírez noquea a Nova en co-estelar de Beterbiev-Smith En un choque por los títulos mundiales de peso pluma de la USBA y la OMB, el dos veces medallista de oro olímpica Robeisy Ramirez (10-1, 6 KOs) logro un espectacular nocaut en el quinto asalto sobre el previamente invicto Abraham Nova (21-1, 15 KOs) en el Beterbiev. -Smith co-estelar el sábado por la noche en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. El zurdo Ramírez superó a Nova y lo derribó con una aplastante mano izquierda recta. El tiempo era 2:20. “Se trataba de la estrategia”, dijo Ramírez después. “Tengo la suerte de trabajar con Ismael Salas, que es un genio en mi rincón. Realmente se trataba de preparar esa toma. Si miras la pelea, se trataba de trabajar, tocar el cuerpo hasta que se creó esa apertura. Sabía que era peligroso, así que tenía que tener cuidado, pero cuando vi mi apertura, la tomé y terminé la pelea”. Resultados de la cartelera Beterbiev-Smith Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.