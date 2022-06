Beterbiev vence a Smith y unifica títulos WBC & WBO de las 175 lbs En un enfrentamiento de unificación de peso semipesado muy esperado, el campeón mundial WBC/IBF Artur Beterbiev (18-0, 18 KOs) aplastó y destronó al campeón WBO Joe Smith Jr. (28-4, 22 KOs) en menos de dos asaltos el sábado por la noche en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Smith salió agresivamente, pero Beterbiev derribó a Smith sobre una rodilla al final de la primera ronda. Beterbiev terminó la demolición derribando a Smith dos veces en la segunda ronda y dejando al árbitro Harvey Dock sin otra alternativa que detenerlo después de un castigo adicional. El tiempo era 2:19. Beterbiev, el único campeón mundial de boxeo con una proporción de nocauts del 100 por ciento, continúa con su reinado de terror en la división de 175 libras. “Mi entrenador me dijo que no falta mucho hasta que me convierta en un buen boxeador”, dijo Beterbiev. “Joe es un poco abierto, y fue más fácil para mí conseguirlo. {Ambos} tenemos un buen golpe y ambos intentaron {conectar} primero. Tengo suerte de haber sido el primero”. Sentado junto al ring estaba el contendiente obligatorio de la OMB, Anthony Yarde, quien puede estar en línea para una oportunidad contra Beterbiev este otoño. La preferencia de Beterbiev es una pelea con el campeón de la AMB Dmitry Bivol, quien recientemente derrotó a Canelo Alvarez. “Las peleas de unificación son más interesantes, más motivadoras”, dijo Beterbiev. “Prefiero la pelea de unificación. Quiero ser indiscutible”. Ciudad de México rompe Récord Mundial Guinness Ramírez noquea a Nova en co-estelar de Beterbiev-Smith Like this: Like Loading...

