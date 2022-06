Ciudad de México rompe Récord Mundial Guinness El Zócalo de la Ciudad de México se vistió con los colores de la bandera mexicana, ya que este sábado pasado 14,299 personas completaron una mega clase de boxeo dirigida por las estrellas del boxeo femenino Ana María Torres, Jackie Nava y Mariana Juárez, además del campeón NABF David Picasso. Este Récord Guinness anteriormente pertenecía a Moscú desde 2017, pero ahora se ha roto. Los representantes de Guinness Carlos Tapia Rojas y Alfredo Arista junto con los testigos de honor, el presidente de la Comisión Municipal de Boxeo de México, Ciro Nucci y Fernando Romero, confirmaron el acta y entregaron el certificado. Una gran cantidad de campeones mundiales asistieron y participaron durante esta clase masiva, incluidos Andy Ruiz, Jacky Nava, Oscar Valdéz y Erik Morales, quienes salieron por la puerta principal del Antiguo Ayuntamiento con el icónico cinturón verde y dorado que se entregará al Jefe de Gobierno como memoria y testimonio de este día histórico. Además asistieron una gran cantidad de héroes del ring entre ellos Chiquita González, Carlos Zarate, Lupe Pintor, Bazooka Limón, Pipino Cuevas,Rey Vargas, siendo más de 60 grandes del boxeo los que participaron. Beterbiev vence a Smith y unifica títulos WBC & WBO de las 175 lbs Like this: Like Loading...

