Usyk-Joshua el 20 de agosto en Arabia Saudita El campeón unificado de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB, Oleksandr Usyk (19-0, 13 KOs) defenderá sus títulos contra el ex campeón Anthony Joshua (24-2, 22 KOs) en Jeddah, Arabia Saudita el 20 de agosto. Usyk-Joshua 2 está facturado como ‘Furia en el Mar Rojo’. Oleksandr Usyk: “¡Tengo una meta, con la ayuda del Señor cumpliré mi misión!” Anthony Joshua: “Un peleador feliz es un peleador peligroso y soy el más feliz y motivado que he estado”. Próximamente habrá un anuncio sobre las entradas. Mark "Baby Boy" Barriga llega a Kissimmee Ciudad de México rompe Récord Mundial Guinness Like this: Like Loading...

