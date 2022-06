Mark “Baby Boy” Barriga llega a Kissimmee El peso minimosca # 8 de la OMB, Mark Anthony “Baby Boy” Barriga, aterrizó oficialmente en Kissimmee, Florida, antes de su choque por el título mundial de la OMB este viernes 24 de junio contra el campeón mundial Jonathan “Bomba” González en vivo desde Osceola Heritage Park y transmitido en todo el mundo en el Aplicación Probox TV. Barriga busca destronar al único campeón mundial que tiene Puerto Rico en este momento. El último filipino en lograr la hazaña fue la victoria de Jerwin Ancajas UD sobre el entonces campeón McJoe Arroyo en 2016. “Estamos encantados de traer esta gran pelea por el título mundial a los fanáticos de las peleas de Kissimmee”, señala Félix “Tuto” Zabala, presidente de All Star Boxing. “El viernes 24 de junio será una noche eléctrica de boxeo con una gran cartelera con algunos de los futuras estrellas junto con partidos de alto calibre para completar la cartelera”. Quedan boletos limitados visitando Ticketmaster.com o en la taquilla en Osceola Heritage Park. Las puertas abren a las 7 p. m. Primera campana a las 7:30 p. m. Usyk-Joshua el 20 de agosto en Arabia Saudita Like this: Like Loading...

