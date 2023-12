Kabayel sorprende con KOs sobre Makhmudov en Arabia Saudita En una gran sorpresa, el clasificado de peso pesado FIB #12, WBC #13, OMB #13 Agit Kabayel (24-0, 16 KOs) puso fin al reinado de terror del previamente invicto WBC #3, AMB #4, FIB #7, OMB #14 Arslanbek. Makhmudov (18-1, 17 KOs) en la súper cartelera del sábado por la noche en el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita. Kabayel superó a Makhmudov y lo hizo parecer torpe durante las dos primeras rondas. Kabayel luego llevó la pelea a Makhmudov consiguiendo grandes golpes en el tercer asalto. En la cuarta ronda, Kabayel derribó a Makhmudov tres veces para terminar a los 2:03. Dubois KOs Big Baby Miller en Arabia Saudita Connor Benn regresa el 3 de febrero en Las Vegas Like this: Like Loading...

