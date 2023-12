Connor Benn regresa el 3 de febrero en Las Vegas El peso welter #5 del WBC, Conor Benn (22-0, 14 KOs), regresará a la acción el 3 de febrero contra el invicto Peter Dobson (16-0, 9 KOs) en The Chelsea en The Cosmopolitan of Las Vegas. La pelea se transmitirá en vivo en todo el mundo por DAZN, con Benn como cabeza de cartel a primera hora de la tarde en Las Vegas para verla en horario de máxima audiencia en el Reino Unido. Esta es la segunda pelea consecutiva en Estados Unidos para Benn, quien está teniendo problemas para obtener una licencia en el Reino Unido debido a una disputa con la Junta de Control de Boxeo Británica. En la pelea co-estelar, el peso mediano #3 de la AMB Austin “Ammo” Williams (15-0, 10 KOs) se enfrenta al #6 de la AMB Connor Coyle (20-0, 9 KOs) por los títulos norteamericanos de la AMB Internacional y la FIB. Además, el invicto peso pesado Johnny “Romford Bull” Fisher (10-0, 9 KOs) se enfrentará a un oponente por nombrar. Kabayel sorprende con KOs sobre Makhmudov en Arabia Saudita Round 12 con Mauricio Sulaimán: Navidad y boxeo internacional Like this: Like Loading...

