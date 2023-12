Round 12 con Mauricio Sulaimán: Navidad y boxeo internacional Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Ya comenzó el Maratón Guadalupe-Reyes en nuestro querido México. ¿Pero qué es esto? El 12 de diciembre es una celebración importante de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Millones de personas vienen a la Ciudad de México de todo el país para cantarle el feliz cumpleaños a nuestra Virgen, que apareció hace 500 años. Con esto también viene una gran fiesta, ya que es un día festivo nacional. Reyes es el día en el que los reyes magos vienen a entregar los juguetes a todos los niños en México, que es el 6 de enero. Así, entre el 12 de diciembre y el 6 de enero se conoce como una maratón de festividades, fiestas y celebraciones en ¡que normalmente ganamos de 10 a 15 libras! El frío que estamos pasando me hace sentir aún más el espíritu navideño, que lamentablemente solemos olvidar, estando de un lado a otro, siempre ocupados y ocupados. La vida cotidiana no nos permite hacer una pausa, valorar, valorar y apreciar lo que está sucediendo y cuánto debemos agradecer. Espero que todos logremos un momento de reflexión muy necesario en compañía de nuestros seres queridos, y que la magia de Dios abrace nuestros hogares con alegría, felicidad, amor, compasión y gratitud durante estas fiestas. El sábado pasado concluyó una era del boxeo con el final de la serie Showtime Championship Boxing. Después de 37 años de transmisión, la empresa matriz Paramount decidió eliminar esta joya deportiva de su programación. Showtime es un canal pago, anteriormente conocido como cable, que también maneja pago por evento. Produjo algunos de los espectáculos de boxeo más espectaculares de la historia. Grandes boxeadores vieron sus carreras pasar por su pantalla y florecer. Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Roberto Durán y Tommy Hearns. El lleno total de más de 136,000 fanáticos en el Estadio Azteca, la emoción de Julio César Chávez vs. Greg Haugen, las dos peleas de Mike Tyson vs. Evander Holyfield, incluida la mordida en la oreja, la trilogía Israel Vázquez vs. Rafael Márquez, los años de gloria. de Floyd Mayweather, y la monumental llegada de Saúl “Canelo” Álvarez, entre más de cientos de peleas de campeonato mundial. Los promotores Don King, Dan Goosen, Tom Brown, Oscar de la Hoya, Gary Shaw y muchos más tuvieron a Showtime como la cadena para presentar las mejores peleas durante cuatro gloriosas décadas. Justo cuando Showtime anuncia su salida, ¡Amazon Prime llega al boxeo a lo grande! Además, esta semana se anunció que PBC firmó un contrato multianual con Amazon para llevar todo el boxeo de este gran grupo, que cuenta con más de 150 boxeadores en su cartel, incluidas dos peleas más bajo contrato con Saúl “Canelo” Álvarez. . Este escenario ocurrió hace años. Cuando HBO dejó el boxeo nació DAZN, una empresa de streaming que se ha construido un gran posicionamiento en el mundo del boxeo. Por tanto, es lógico entender que estamos entrando en la era de las plataformas digitales, pero no hay que dejar de lado lo que es la televisión. Esto siempre seguirá existiendo, y la mejor combinación siempre será la televisión abierta, el cable, las plataformas digitales y el pago por evento deportivo, sea cual sea. Con mucho orgullo vi la pelea de la mexicana Yesica Nery Plata, quien viajó a Alemania y retuvo su campeonato mundial de mosca ligera al derrotar por decisión a la local Sarah Bormann. Fue una actuación dominante y poderosa. Afortunadamente dos jueces de primer nivel fueron designados por el WBC, ya que increíblemente, el tercero, designado por otra organización, nombró a un juez local que tenía ganador al peleador alemán. También le jugaron una mala pasada con los guantes al no dejarle usar los que ella pretendía (Reyes), y la obligaron a usar el del patrocinador del evento. Pero aún con todo en su contra, ella salió como un huracán y dio una gran pelea. Ahora está de regreso en casa con su cinturón verde y dorado. Bormann es una peleadora sensacional, también un orgullo del CMB, y estoy seguro de que regresará fuerte muy pronto. Comienza la cuenta atrás para el día del juicio final. Day of Reckoning, un espectacular evento que tendrá lugar en Arabia Saudita para celebrar la Temporada de Riad: seis peleas de peso pesado, con 12 peleadores, nueve clasificados entre los 15 mejores del CMB, incluidos los cuatro primeros, que son Deontay Wilder. Anthony Joshua, Arslanbek Makhmudov y Frank Sánchez. También se ha dicho que de ganar sus respectivas peleas, Wilder y Joshua se enfrentarán el 8 de marzo, en esa misma locación, que se está posicionando como epicentro del boxeo mundial. La última pelea del año para nuestra organización será el próximo 26 de diciembre, en Tokio, cuando el púgil japonés llamado Naoya “Monster” Inoue enfrente al filipino Marlon Tapales, pelea en la que estarán en juego los cuatro cinturones de la división súper gallo. Este año ha sido de gran satisfacción profesional y personal. Doce meses muy activos, largos, pesados, agotadores y con múltiples viajes, pero con resultados brillantes al más alto nivel. Deseo recordar el primer mes de 2023. En enero celebramos la misa del noveno aniversario de mi querido papá, José Sulaimán. Fue en la antigua Basílica de Guadalupe en compañía de cientos de personas, que año tras año, se reúnen para recordarlo y abrazarnos con tan tierno calor. Lamentablemente no pude estar presente físicamente, ya que tuve que comparecer ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de Nueva York. La valentía que me dio cuando llegué allí fue importante, sobre todo después de que me informaron que la parte acusadora había decidido no viajar y participar por zoom, no el luchador, ni su promotor, ni su abogado volaron como lo hicimos nosotros. Fue una lamentable falta de respeto hacia nosotros y, sobre todo, hacia los árbitros que volaron desde Europa para estar en esa reunión. Además, en ese mes tuvimos una participación activa con el IMSS, que es la Dirección Nacional de Salud, y su titular, Zoé Robledo, y el director deportivo Héctor García, iniciando una campaña a nivel nacional para promover la activación física a través del fitness boxístico. Finalmente, tuve el honor de conocer a un legendario Dallas Cowboy, Charles Haley, cinco veces ganador del Super Bowl, gracias a los esfuerzos de mi amigo Robert González, ya que estamos uniendo esfuerzos para apoyar los programas educativos de Haley en Estados Unidos. SABÍAS…? En México podrás ver boxeo en una gran cantidad de canales semana tras semana: TV Azteca, Televisa, ESPN Knockout, Fox Sports, Imagen TV, Canal Space y varias plataformas digitales y de streaming, como DAZN, ProBox TV y varias. más. LA ANÉCDOTA DE HOY La Navidad siempre fue la época más feliz para mi papá. Trabajó duro con mi mamá para darnos siempre una celebración llena de felicidad, armonía y amor, y también regalos, especialmente cuando éramos niños pequeños. En una ocasión cuando éramos mayores, mi papá llegó de un largo viaje el 23 de diciembre, y se le acabó el tiempo, por lo que no pudo hacer sus compras navideñas como quería y le faltaba el regalo para mi hermano Héctor: “ Hijo mío, sube a mi armario y baja la chaqueta negra que tengo colgada atrás, apenas la he usado y es preciosa y le va a encantar”. Mi papá lo metió en su caja y lo puso debajo del árbol, aconsejándole: “No se lo digas a nadie, será nuestro secreto”. Héctor abre el regalo que le regala y todos vitoreamos: “¡Que se lo ponga!”. ¡Las mangas estaban a la altura de sus codos! Y la risa de mi papá se podía escuchar resonando hasta la esquina de la cuadra. Agradezco sus comentarios en [email protected] . Bivol busca pelear contra Beterbiev en 2024 Like this: Like Loading...

