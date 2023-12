Bivol busca pelear contra Beterbiev en 2024 El campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol, regresa por primera vez en 13 meses contra Lyndon Arthur (23-1, 16 KOs) el sábado en el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita, transmitido en vivo por DAZN como un evento de pago por evento. Con una victoria sobre Arthur, Bivol, conquistador de Canelo, espera otra pelea que defina su carrera en 2024 en caso de que su tan esperado choque indiscutible con el campeón mundial de la FIB, el CMB y la OMB, Artur Beterbiev, supere la línea. Bivol enloqueció a los fanáticos de las peleas cuando se encontró cara a cara con Beterbiev en un deslumbrante evento de gala en Arabia Saudita antes del evento Tyson Fury vs. Francis Ngannou en octubre, y cree que finalmente compartirán un ring en 2024. . “Es un gran objetivo y cuando firmamos el contrato hablamos no sólo de pelear contra Lyndon Arthur, sino también de otra pelea, por cuatro cinturones. Hablamos de indiscutible. Quieren hacer esta pelea y pueden hacerlo. Esto es realmente bueno para mí. Es lo que necesito”, dijo Bivol. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Navidad y boxeo internacional Doble campeonato mundial de título pluma en Verona, New York Like this: Like Loading...

