Doble campeonato mundial de título pluma en Verona, New York La doble cartelera por el título mundial de peso pluma de Top Rank el 2 de marzo aterrizó en el Turning Stone Resort Casino en Verona, Nueva York. En el evento principal, Otabek Kholmatov (11-0, 10 KOs) peleará contra Raymond Ford (14-0-1, 7 KOs) por el título mundial vacante de peso pluma de la AMB. Este duelo de zurdos invictos verá a los contendientes número 1 y 2 de la AMB haciendo sus apariciones inaugurales por el título mundial. En la pelea co-estelar, el campeón de peso pluma de la FIB Luis Alberto “El Venado” López (29-2, 16 KOs) defenderá su corona mundial contra el clasificado número uno de la FIB, Reiya Abe (25-3-1, 10 KOs). Kholmatov-Ford y Lopez-Abe se transmitirán en vivo y exclusivamente en los EE. UU. por ESPN+. “Kholmatov y Ford son dignos retadores por el título mundial de la AMB. Esa es una verdadera pelea 50/50”, dijo el promotor Bob Arum. “López cree que es el mejor peso pluma del mundo y sé que querrá hacer una gran demostración contra un difícil rival como Abe. Los fanáticos del Turning Stone Resort Casino se llevarán un verdadero placer”. Bivol busca pelear contra Beterbiev en 2024 Declaración de la FIB sobre la división de peso crucero Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.