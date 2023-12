Declaración de la FIB sobre la división de peso crucero Declaración de la FIB: Anoche, la FIB recibió un aviso de Michael Francis, en representación de Jai Opetaia, informándole que Opetaia había decidido renunciar a su título como campeón mundial de peso crucero de la FIB. En un correo electrónico al presidente de la IBF, Daryl Peoples, y a la junta directiva de la IBF, Francis señaló la decepción del equipo por tener que tomar esta decisión, pero reconoció que se deben respetar las reglas de la IBF que afectan esta situación. La FIB acepta la decisión de Jai Opetaia de dejar vacante el título y le desea lo mejor. A Mairis Briedis, quien ocupa el puesto número 3 en las clasificaciones de peso crucero de la FIB, se le ordenará negociar con el próximo contendiente principal disponible para la pelea vacante por el Campeonato Mundial de Peso Crucero de la FIB. Morrell vence a Agbeko y retiene el cinturón de la AMB en Minneapolis, Minnesota. Like this: Like Loading...

